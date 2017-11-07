Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Seffi Shemmesh xx, Milos Koljensic xx, Uros Obrknezevic xx
Darüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Sant Ross x 7, Bell xx 22, Johnson x 6, Eric xx 11, Furkan Aldemir xx 6, Cummings xx 9, Kidd x, Doğuş Özdemiroğlu x, Muhammed Baygül x, Okben Ulubay x
Başantrenör: David Blatt
MoraBanc Andorra: Albicy xx 14, Jankovic xxx 14, Walker xx 2, Stevic xx 8, Karnowski xxx 17, Blazic xx 7, Fernandez x 3, Diagne x 2, Jelinek xx 6, Shurna x 4
Başantrenör: Joan Penyarroya
1. Periyot: 26-17 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 48-37 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 66-52 (Darüşşafaka lehine)
5 faul alanlar: Furkan Aldemir, Eric (Darüşşafaka)