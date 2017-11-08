Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyona toplam 125 bine yakın katılım beklendiğini söyleyen Özbayraktar, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu yıl yaklaşık 25 bin çipli koşucumuz var. Yaklaşık 100 bin de halk koşusuna katılım bekliyoruz. Şu an 86 elit atletimiz var. Maratona yakışır atletler olması derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

PARKURDA DEĞİŞİKLİK VAR

Özbayraktar, "İki yıl önce 'Kadına şiddete dur de' demiştik. Geçen yıl 15 Temmuz şehitleri için koştuk. Bu yıl da çocuklarımız için koşacağız" diye konuştu. Parkurun değiştiğini söyleyen Özbayraktar, "Maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 300 metre gerisinden başlayacak. 42 kilometre, 15 kilometre, 10 kilometre ve 8 kilometre halk koşusu var. Maratonun bitişi yine Sultanahmet'te olacak ama parkur Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra bu kez sola dönerek devam edecek. Yeşilköy'deki Havuzlu Kavşak'ın oradan dönecek ve Yenikapı'dan Sultanahmet'e geçecek. 15 km bitişini Yenikapı'ya aldık. 10 kilometrenin bitişi yine aynı yerde" diye konuştu.