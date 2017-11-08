Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir kulislerde Galatasaray yönetiminin olağanüstü genel kurula gideceği yüksek sesle konuşuluyordu. Beklenen açıklama dün geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmî sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla, 25 Kasım tarihinde Haliç Kongre Merkezinde olağanüstü genel kurul toplantısı kararı alındığı, yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda 2 Aralık’ta toplantının gerçekleşeceği ifade edildi. Açıklamanın detayında toplantının gündeminin “2017 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun görüşülmesi, oylanması ve karara bağlanması” olduğunun altı çizildi.

> Riva da gündemde mi?

Galatasaray yönetimi bu toplantıda, olağan kongrede kabul edilen bütçeyi tekrar sunacak. Ancak Dursun Özbek yönetiminin oluşturulan bütçede sapma olması sebebiyle bu dönemde genel kurula gittiği, gelir-gider dengesinde değişiklik olabileceği öngörülüyor. Öte yandan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da, Gençlerbirliği maçı sonrası henüz detaylara vâkıf olmadığını ancak “Riva’dan gelen meblağların ve banka borçlarının” konuşulmasının da muhtemel olduğunun altını çizmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ayrıca bir seçim stratejisi olarak da henüz 2018’e girmeden olağanüstü toplantıya gittiği ileri sürülüyor. > Burhan Can Terzi