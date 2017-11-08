Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyu kendi içinde değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim şu aşamada sınırlamayı kesinlikle doğru bulmuyor. Hatta sarı-kırmızılı idarecilere göre yayıncı kuruluş da sınırlamaya sıcak bakmıyor.

YERLİ FUTBOLCULARIN MAAŞINA DÜZENLEME



Galatasaraylı yöneticiler olası bir sınırlama halinde yerli oyuncu ücretlerinin yükselmesinden de fazlasıyla çekiniyor ve şöyle bir teklif getiriyor: "O zaman yerli ücretlerinde de bir tavan sınırlaması gelsin. Bir yerli futbolcuya en fazla 6 milyon lira ödenebilir şeklinde bir sınır koyulsun. Madem yabancı yerine yerliye dönerek kalitesizlik tercih edilecek bunun bir yansıması olsun. Sonuçta bu kez yabancıya giden para yerliye gidecek."

Galatasaray'ın bu sıra dışı teklifi kabul görür mü bilinmez ancak yabancı sınırlaması yokken bile büyük takımlarda oynayan yerli futbolcuların ücretleri çok yüksek. Galatasaray Yönetimi sınırlama gelmesi durumunda yerli ücretlerinin anormal boyutlara ulaşabileceği endişesini yaşıyor.