Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadro dışı kalan futbolcular için harekete geçti.

4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK



Sarı kırmızılılar, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel De Jong, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planlıyor.

Başkan Özbek ve yönetimin, kadro dışı bırakılan ve U21 takımı ile antrenmanlara çıkan 4 futbolcu ile ocak ayında uzlaşarak sözleşmelerini feshetmek istediği öğrenildi.

Nigel De Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan’a anlaşmalı olarak sözleşmelerini feshetmek adına çağrıda bulunulacak ve Sportif Direktör Cenk Ergün, bu 4 oyuncunun menajerleri ile görüşecek.

DÜŞÜK BEDELLE FESHETMEK İSTİYOR



Bu görüşmede amaç, De Jong, Hakan Balta ve Endoğan Adili ile fesih bedeli konusunda anlaşarak yolları ayırmak olacak.

Sarı kırmızılılar, sezon sonuna kadar yarım sezonluk hak edişleri toplam 2.2 milyon Euro olan 4 futbolcu ile orta noktada buluşmak ve daha düşük bir rakama sözleşmelerini feshetmek istiyor.