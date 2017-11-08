Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 6. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 23.00’de deplasmanda Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 5 haftada lacivert-beyazlıların galibiyeti bulunmuyor. Barca ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

23. RANDEVU

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez karşı karşı geldi. Bu müsabakalarda Efes, parkeden 7 kez galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 15 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Euroleague’de oynanan 10 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

AVRUPA’DAKİ 597. MAÇ

Avrupa arenasındaki 597. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 596 karşılaşmada 333 galibiyet ve 263 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague’de ise 349. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 348 karşılaşmada 176 galibiyet ve 172 yenilgi elde etti.