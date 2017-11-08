Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile idmanı sürdürdü. Pas çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 9 Kasım Perşembe günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışma ile devam edecek.
Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
08.11.2017 - 18:36 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Etiketler : fenerbahçe,fenerbahçe sivas maçı,sivasspor,haberler,
518064 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/518064.aspx
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P.
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Galatasaray
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8
2
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26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor - Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2