Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile idmanı sürdürdü. Pas çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 9 Kasım Perşembe günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışma ile devam edecek.