Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarla sezona başlayan Beşiktaş'ta, yoğun maç trafiği devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar Süper Kupa maçıyla birlikte şu ana kadar 16 karşılaşmayı geride bıraktı.

PEPE VE FABRİ TÜM MAÇLARDA 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Sezon başından bu yana kadrosunda çok fazla değişiklik yapmayan Teknik Direktör Şenol Güneş, iki futbolcusundan ise hiç vazgeçmedi. Pepe ve Fabri, siyah-beyazlıların oynadığı 16 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kalan isimler oldu.

Beşiktaş'ta ikinci sezonu geçiren İspanyol file bekçisi Fabri, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda takımın birinci kalecisi konumunda.

TAKIMIN LİDERİ KONUMUNA GELDİ

10 yıllık Real Madrid kariyeri sonrası siyah-beyazlı formayı giyen Pepe de istikrarıyla göz dolduruyor. Tecrübesi ve yüksek performansıyla dikkat çeken 34 yaşındaki Portekizli savunmacı, kısa zamanda takımın saha içindeki lideri konumuna geldi.

Tosic, Babel, Talisca, Quaresma, Tolgay, Cenk ve Negredo da 16 maçın 15'inde görev yapan isimler oldu.