Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o, 71 maçta rakip filelere 43 gol gönderdi. Eto'o, attığı 43 golün 28'ini Antalya'da oynanan maçlarda kaydetti.

2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan Kamerunlu dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o, ilk günden taraftarın sevgilisi olurken, attığı gollerle adının Antalyaspor tarihine yazdırmayı başardı. Eto'o, 3 sezon boyunca 71 müsabakada 43 gol, 15 asist yapma başarısı elde ederek, takımı adına 58 golle direkt katkı yaptı.

43 GOLÜN 28'İ ANTALYA'DA

Eto'o, ilk sezonunda 30 maçta 20 gol, 6 asist, ikinci sezonunda 30 maçta 18 gol, 6 asist yaparken, bu sezon ise geride kalan 11 haftada ise 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Eto'o, attığı 43 golün 28'ini Antalya'da oynanan maçlarda kaydederken, 15 golü ise deplasmanlarda atma başarısı elde etti. Eto'o, ilk sezonunda oynadığı 30 karşılaşmada kaydettiği 20 golün 14'ünü iç sahada, 6 golünü ise deplasmanda, ikinci sezonunda oynadığı 30 maçta 9 gol Antalya'da, 9 golü de dışarıda attı.



BU SEZON BÜTÜN GOLLER İÇ SAHADA

Bu sezon attığı 5 golü de iç sahada kaydeden Samuel Eto'o; Galatasaray, Osmanlıspor ve Kasımpaşa'ya birer gol, son hafta oynanan Kardemir Karabükspor'a ise 2 gol atma başarısı elde etti.

BİR KEZ HAT-TRICK YAPTI

Eto'o, Türkiye'de bir kez hat-trick sevinci yaşadı. 36 yaşındaki futbolcu, 2016-2017 sezonunda 29. haftada deplasmanda oynanan ve kırmızı-beyazlıların 4-0 üstünlüğü ile sona eren Adanaspor maçında 3 gol atarak takımının galip gelmesinde başrol oynadı.

Kariyerinde kulüp bazında toplam 725 maça çıkan Eto'o, bu maçlarda toplam 342 gol, 106 asitlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, Kamerun Milli Takımı ile de 118 maça çıkarken, 58 gol sevinci yaşadı.