Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Elâzığspor, Grandmedical Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı. Elâzığspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular rejenerasyon çalıştı. Bugün görev başı yapan Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki çalışmaya sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Andreas Tatos haricindeki tüm futbolcular katıldı.

Elâzığspor’da bir çok ismin çalıştığı aktaran Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, “Burayı tercih etmemdeki sebep, başarıyı yakalayabileceğimize inandığım için. Çalıştığım yerlerde de hep bu inanç içinde tercih etmiştim. Burada daha önce çalıştığım oyuncularım da vardı. Elâzığ, Süper Lig’i daha önce yaşamış bir şehir. Bizim de aklımızda neden olmasın. Bu düşünce doğrultusunda inancımızı ortaya koyduk. Başarabileceğimizi inandığımız için Bismillah diyerek işimize başlamış bulunuyoruz” dedi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Kalpar, “Puan olarak da iyiyiz. Daha iyisi olabilir mi, olabilir. Başarı adına neler yapabiliriz düşüncesi içinde olacağız. Elâzığ’a yabancı değilim. Burada kısa bir süre futbol oynamıştım. Burada olmaktan mutluluk duyduğumu ve huzurlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah şampiyonluk ipini göğüsleyen bir Elâzığspor olur. Burada da bizim payımız olursa mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.