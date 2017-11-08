Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de millî maçlar için verilen aranın ardından oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor.

HENÜZ FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPMADI

Antrenmanlarda takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçından sonra yaşanan belirsizlik ve takımın galibiyet alamadığı 3 haftalık süreçle ilgili henüz futbolcularıyla toplantı yapmadı.

Kocaman'ın bu toplantıyı yapmamasının sebebi Samandıra'da antrenmanların eksik kadroyla yapılması.

AS OYUNCULARIN ÇOĞU MİLLÎ TAKIMDA

Mathieu Valbuena, Mauricio Isla, Fernandao ve Robın van Persie'nin sakatlıkları; Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Roman Neustadter, Giuliano, Martin Skrtel, Nabil Dırar ve Luis Neto'nun da millî takım kamplarında olması nedeniyle çalışmalarda as oyuncuların çoğu yer almıyor.

Aykut kocaman bu oyuncuların dönüşüyle birlikte takımın saha içi ve dışı durumlarıyla ilgili görüşmelerini yapmaya başlayacak.