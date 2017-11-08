Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık tutuldu. Ayak bileğindeki sakatlığı devam eden Kaan Ayhan, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel egzersiz ve tedavi programını uyguladı. A millîlerin antrenmanını TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.