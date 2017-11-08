Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımının İskoçya ve Romanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının ardından görevinden ayrılacağını söyledi.

"BU BENİM SON 2 MAÇIM OLACAK"

Tecrübeli teknik adam "Bu benim son iki maçım olacak. Ardından Hollanda Millî Takımı'ndaki görevimden ayrılacağım" ifadelerini kullandı. Eski görkemli günlerinden uzak bir görüntü çizen Hollanda ile Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeyen Advocaat'ın yerine, deneyimli hocanın yardımcılığını üstlenen Ruud Gullit'in getirilmesi bekleniyor.

Advocaat, Hollanda ile çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etmiş ancak 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nu Fransa ve İsveç'in ardından averaj farkıyla üçüncü sırada tamamlamıştı.