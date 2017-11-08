Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma hareketleriyle başlarken, ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues yer almadı.