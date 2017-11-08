Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 7 Days Eurocup D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Rusya’nın Zenit St. Petersburg takımına konuk oldu. Yubileyny Sports Palace’daki mücadeleye Barış Ermiş, Sammy, Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Josh Owens beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Josh Owens, Barış Ermiş, Sammy Mejia ve Tony Crocker’ın sayılarıyla 5. dakikayı 8-10 önde geçti. Tony Crocker ve Josh Owens ile üst üste skor üretmeye devam eden Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 15-23 üstünlükle kapattı.

İkinci periyotta ilk basketini Ivan Paunic’in üçlüğüyle bulan konuk ekip, Keny Kadji ve Raymar Morgan’ın sayılarıyla 14. dakikada durumu 24-30’a getirdi. Owens’ın pota altında kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, Muhsin Yaşar ve Kenny Kadji ile skor bulmaya devam etse de ev sahibi Zenit, Karasev ve Reynolds’ın basketleriyle ilk yarı biterken farkı eritti.

Soyunma odasına 42-44 üstünlükle giren Bursa temsilcisi, üçüncü çeyreğin başında Raymar Morgan’ın iki sayılık basketinin ardından Kenny Kadji, Barış Ermiş ve Sammy Mejia ile üst üste üçlükler bularak 24. dakikada durumu 48-57’ye getirdi. Yakaladığı hızlı hücumları Morgan ve Kadji ile sonuçlandırarak 26. dakikada farkı 15 sayıya yükselten (48-63) TOFAŞ Basketbol Takımı, Barış Ermiş’in üç sayılık basketi, Josh Owens’ın smacı sonrası rakibinin sayılarına engel olamasa da son çeyreğe kaptan Mejia’nın üçlüğüyle 61-71 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta hataları basketlerle değerlendiren Zenit, Karasev, Harper, Kuric ve Simonovic’in sayılarıyla bitime 5.48 kala skoru eşitledi: 75-75. Raymar Morgan’ın basketleriyle nefes alan TOFAŞ, son 01.19’a Morgan’ın turnikesiyle 79-82 önde girdi. Ancak Simonovic’in faul çizgisinden kaydettiği basketler sonrası Kuric’in üçlüğüyle üstün duruma geçen Zenit karşısında Tony Crocker ile son hücumdan yararlanamayan TOFAŞ, maçı 84-82 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmada TOFAŞ’ta Raymar Morgan 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynarken; Josh Owens 14 sayı, 3 ribaunt, 1 asist; Kenny Kadji ise 11 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle mücadele etti. Barış Ermiş ise 10 sayı, 2 ribaunt, 12 asist ile double-double yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.15’te deplasmanda Banvit ile karşılaşacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Eurocup’ta sıradaki maçını ise 15 Kasım Çarşamba günü evinde Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm ile yapacak.