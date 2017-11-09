Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Türk futboluna faydalı olacak tedbirlerin alınacağını ama yabancı oyuncu konusunda bir kısıtlamanın bugün için söz konusu olmadığını söyledi. Lucescu’nun La Gazetta dello Sport’a verdiği röportajda sarf ettiği “Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz” sözlerine açıklık getiren Dürüst şu değerlendirmeleri yaptı:

Lucescu'nun açıklamaları ile ilgili belki yanlış bir anlaşılma var. Orada söylenmek istenen altyapıdaki oyunculara oynama imkanı sağlayacak tedbirleri almak. Bu da zaman içinde gerçekleşecektir. Tabii ki kulüplerin girdiği taahhütleri de gözardı etmemek gerek.



Altyapı'dan gelen oyunculara kulüplerinde nasıl daha fazla yer verebiliriz diye düşünüyoruz, bunun için Kulüpler Birliği de araştırma içinde. Sayın Başkan Dursun Özbek’le de görüştüm, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Yani iki ayrı grup yok, tek grup halinde Türk futboluna faydalı olacak tedbirler alınacaktır ama bir kısıtlama bugün için söz konusu değildir.”



‘Luce, Avrupa’nın doğusunu kastetti’



“Lucescu ‘doğu ülkesi’ derken, Avrupa’nın doğusunda demek istedi. Çünkü bu ülkelerde serbest dolaşım olmadığı için Ukrayna’da ve benzer ülkelerde altyapılardan gelen oyuncuları oynatma adına olan teşvikleri kastetti. O da kendi şahsi fikridir.”



‘İnşallah 2020’nin kapısını açacağız’



“Millî Takım mart ve mayıs aylarında da 2’şer hazırlık maçı yapacak. Şu an rakiplerimiz belli değil. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmak, eleme maçları eylül ayında başlayacak. Ona hazır olmak için çalışılıyor. Tabii esas olay kulüplerinde oynayan oyuncular bize faydalı olacak. Genç oyuncularımızla da inşallah Avrupa Şampiyonası’nın kapısını açacağız.”



‘Tecrübeliler yine kadroda olabilir’



“Arda, Burak, Caner ve Gökhan gibi isimlerin kadroda olmaması, olmayacağı anlamına gelmez. Olmamalarının nedeni hem sakatlıkları hem kendi takımlarında oynamamaları hem de hazırlık maçlarında gençlere forma vermek için alınan bir karardı. Tecrübeli ve gençlerle yürümeliyiz. Bunları birbirinden ayırmamalıyız. Bu geçişi yumuşak yapmak daha sağlıklı.”