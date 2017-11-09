Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de istifadan dönen teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda sert ifadeler kullandı. Yaşanan süreçte herkesin hataları olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı “Bu yolda inananlarla yürüyeceğiz” derken “Herkes giydiği formanın kıymetini bilecek, hakkını verecek. Sahada savaşmayan bizimle devam etmeyecek” ifadesini kullandı. Kocaman “Burada Fenerbahçe’ye hizmet için bulunuyoruz. Kulübün menfaatleri her şeyin üzerindedir. Takımın bir parçası olmak isteyen, şampiyonluk mücadelesi verecek herkes bizimle olacak. Bu düşüncelere katılmayan, inanmayan, huzursuzluk çıkaran her kim olursa olsun aramızda yer almayacak” dedi.

> Volkan söz verdi

Bu arada arkadaşlarıyla bir konuşma yapan kaptan Volkan Demirel, Aykut Kocaman’a “Bu olanların suçlusu biziz. Her şeyi düzeltecek olan da biziz” diyerek takım adına özür dilerken, “Her şeyin daha iyi olması için daha fazla mücadele edeceğiz. Takım olacağız ve yeni bir yol haritası çizeceğiz. Bu zor günlerin altından hep birlikte kalkacağız. Sizinle 3 Temmuz gibi daha zor süreçleri yaşadık ve aştık. Bunu da atlatacağız” diye konuştu. Yine oyunculardan Josef ve Hasan Ali de hocayla görüşerek, “Hep birlikte bu zor durumun altından kalkacağız. Bütün gücümüzle başarının gelmesi için çok çalışacağız. Söz veriyoruz. Oyuncular olarak kenetlendik” ifadelerini kullandı.



M.Emin Uluç