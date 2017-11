Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un, Millî Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlar için lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya Belek’te yapacağı 5 günlük kampı başladı. Günün ilk antrenmanı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını cevapladı. Millî arayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay “Arkadaşlarla beraber olma açısından iyi oldu. Birçok arkadaşımız millî takımlarda, sakat arkadaşlarımız da var. Onları da buraya getirdik. Hatta ailelerini de getirdik. Çok güzel bir ortam, Antalya’da her zaman mükemmel bir ortam var” dedi. Amaçlarının hem kaynaşmak hem iyi bir şekilde hazırlanmak olduğunu ifade eden Çalımbay “Bu şansı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. Sakat arkadaşlarımız da burada çok iyi şekilde hazırlanacak” diye konuştu.

> Sakatlar can sıkıyor

Takımdaki sakat oyuncuların fazlalığından şikâyet eden tecrübeli çalıştırıcı “Burada bir şanssızlık yaşıyorum, her hafta bir arkadaşımızın sakatlık problemi oluyor. Önümüzdeki hafta Olcay, Okay oynamayacak. Burak ve Kucka’nın durumu belli değil. Mustafa Akbaş ve Onazi zaten sakat. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bunu da en aza indirmek için beraber güzel bir kamp yapıyoruz” dedi.