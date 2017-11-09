Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? gibi merak ettiklerinizi bu haberde derledik. A Millî Futbol Takımı, Romanya ile deplasmanda özel bir maç oynayacak. Peki Romanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Türkiye, Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadında oynanacak Romanya Türkiye mücadelesi yarın akşam TSİ 21.15'te başlayacak. Portekiz Futbol Federasyonundan Tiago Bruno Lopes Martins'in düdük çalacağı Romanya - Türkiye maçının yardımcı hakemliklerini Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak. Futbol severler Romanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. 10 Kasım 2017'de yani yarın oynanacak Romanya Türkiye hazırlık maçı, TV8'de ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Romanya Türkiye hazırlık maçı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Romanya Türkiye millî maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Romanya Türkiye millî maçı bu akşam saat 21:15'te başlayacak. Mücadele TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türk Millî Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 47 golle cevap verdi. Türkiye ile Romanya, 10'u resmî, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 11'i Romanya'da oynadı. A Millî Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 9'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. İki takım son olarak 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken, millî takım Bükreş'teki grup mücadelesini 2-0 kazandı.

Emre Mor, aday kadrodan çıkarıldı

İspanya'nın Celta Vigo takımı ile yaptığı antrenman sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme oluşan Emre Mor, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Tolga Ciğerci aday kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen Tolga Ciğerci, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Aday kadro

A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşacak A Millî Futbol Takımı'nın, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlardaki istediği sonuçları elde edemedi.

İki ülke ekibi, şu ana dek 25 maç yaparken, bunlardan 13'ünü Romanya, sadece 5'ini Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti.

Türk Millî Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 47 golle cevap verdi.

Türkiye ile Romanya, 10'u resmî, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 11'i Romanya'da oynadı.

A Millî Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 9'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

İki takım son olarak 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken, Millî takım Bükreş'teki grup mücadelesini 2-0 kazandı.

Mircea Lucescu'dan yabancı kısıtlaması açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralıyla ilgili İtalyan basınına yansıyan sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Romanya ile bu akşam oynanacak özel maç öncesi Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile basın toplantısı düzenleyen Mircea Lucescu, açıklamalarının önemli bölümünü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajdaki sözleriyle ilgili sorulara ayırmak zorunda kaldı.

Rumen teknik adam, Süper Lig'de sahadaki yabancı oyuncu sayısını aşağı çekecekleri yönündeki sözlerinin aktarılması üzerine, "Ben yabancı oyuncuya karşıyım, demedim. Olduğu gibi kalsın ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini istedim. Durum bu." dedi.

Lucescu, Romanya ile özel bir müsabaka oynayacaklarını ve böyle bir günde röportajıyla ilgili konuşmanın hata olduğunu belirtti. Rumen teknik adam, İtalyan gazetesine verdiği röportajdaki "Federasyonla yabancı sayısına sınırlama getireceğiz. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz." ifadesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ben o röportajımda Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Romanya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan gibi. Bu ülkeler Doğu Avrupa ülkeleri. Ama bunu değişik bir şekilde yorumlamak istiyorsanız, o zaman başka. Benim söylediğim bu. O röportajımda daha ilginç açıklamalarım vardı. Türkiye Ligi'nin ortalama yaşı 29-30 arası. Avrupa'nın yaş ortalamasına göre yukarıda. Türkiye'deki kadar yabancı oyuncu Avrupa'da oynamıyor. Mücadeleci bir milli takımı kiminle yapabilirim?"

"Gençleri üst seviyeye taşımak istiyorum"

Romanya'ya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla gelmesine değinen Lucescu, bunun tecrübeli isimleri milli takıma tekrar çağırmayacağı anlamını taşımadığını dile getirirken, genç futbolcularına bu şekilde deneyim kazandırmak istediğini vurguladı.

İyi futbolcuların 37 yaşına kadar oynayabildiğini belirten Rumen çalıştırıcı, "Sakatlıkları nedeniyle gelmeyen önemli isimler de oldu. İleride gelecekler. Kulüplerinin oynatamadığı gençlere, ben milli takımda fırsat vererek onları üst seviyeye taşımak istiyorum. Burada, kendi kulüplerinde daha fazla şans bulmalarını istiyorum." diye konuştu.

Lucescu, son dönemde birçok oyuncu izlediğini anlatarak, "Belki sizin duymadığınız isimler olacak milli takımda. Bu ekibin önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. 2020 Avrupa Şampiyonası için 1,5 senemiz var. Bu oyuncular değerlerini sahada göstereceklerdir. Buna inanıyorum. Ben onların akıllarına güveniyorum. Amacım bu akşamki maçta onları izlemek ve oyuncu seçmek" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan: "Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüm"

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Takım oyunu oynadıklarını anlatan Hakan, "Verilen görevi yerine getiriyoruz. Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Her oyuncunun hayaliydi bu. Çünkü Dünya Kupası çok büyük bir turnuva. Önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu. Teknik direktör Lucescu hakkındaki soru üzerine Hakan, "Lucescu ile yeni çalışmaya başladım. Hocam çok çaba gösteriyor. İyi oynamamızı istiyor. Kendisi ofansif futbolu seven bir hoca. Bu konuda çok tecrübeli. Bu yüzden onunla çalışmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

A Millî Futbol Takımı, Romanya ile deplasmanda yaptığı maçlarda kötü bir performans sergiledi. İki ülke A Millî takımları Romanya sınırları içinde 11 maç yaparken, bunlardan 8'ini ev sahibi, ikisini Türkiye kazandı, bir maç da berabere sonuçlandı. Altısı özel, 5'i resmî bu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Romanya 29 golle cevap verdi. Resmî maçlarda ise Türkiye, deplasmanda Romanya ile 5 kez karşılaştı ve yalnızca 1 galibiyet alabildi. Üçü Dünya Kupası elemeleri, birer tanesini de Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Balkan Kupası olmak üzere bu 5 resmî karşılaşmada Türkiye 2 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Deplasmanda Romanya karşısında ilk galibiyetini 1 Mayıs 1925 tarihinde Bükreş'te yapılan özel maçta 2-1'lik skorla alan ay-yıldızlı ekip, ikinci galibiyetini 10 Eylül 2013'te Bükreş'te oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 2-0'lık skorla elde etti. Türkiye, Romanya karşısında deplasmandaki 11 maçın, 10'unda gol yerken, 6'sında gol atamadı.

İLK MİLLÎ MAÇ ROMANYA İLE

Türk Millî Futbol Takımı'nın 94 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millîleri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım unvanını da taşıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Millî maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.

MİLLÎLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM

Ay-yıldızlı ekip, 94 yıllık tarihinde geride kalan 553 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

Romanya Millî Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 25 maçta tam 47 kez havalandırdı.

Türk Millî Futbol Takımı ayrıca, 94 yıllık tarihinde en çok maçı da 25 kezle Romanya ile yaptı.