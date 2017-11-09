Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinde Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea gibi takımlarda da çalışan ve şu anda İngitlere Premier League ekibi Manchester United'ın başında bulunan Jose Mourinho'nun ismi bir başka dev kulüple anılıyor: Paris-Saint Germain.

Daily Mail'de yer alan habere göre, daha önce ekim ayında bir Fransız televizyonu ile röportaj yapan ve kariyerinde yeni şeyler denemek istediğini belirten Mourinho'nun PSG'ye sıcak bakması Kırmızı Şeytanlar'ın yöneticilerini telaşlandırdı. Buna göre Mourinho'nun şu andaki Manchester United kadrosu ile başında Josep Guardiola'nın Manchester City'sini devirmesine çok zor gözüyle baktığı ve yazın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

11 haftası oynanan Premier League'de şimdiden ikinci Manchester United ile farkı 8'e çıkaran City, ayrıca +31 averajla da daha kasım ayında şampiyonluk için çok önemli avantaj elde etmiş durumda. 2016'da geldiği Old Trafford'da şu ana kadar 300 milyon sterlinlik transferler yapan Mourinho, City ile mücadele edebilmek için daha fazla transfer bütçesi istiyor.

Paris-Saint Germain'in de Ligue 1'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk istemesi sebebi ile başarısızlık durumunda Mourinho'yu sezon sonunda takıma katabileceği düşünülüyor. PSG, sezon başında 222 milyon euroluk Neymar ve 180 milyon euroluk Kylian Mbappe transferleri ile sükse yaşatmıştı.

Mourinho, röportajında "Oğlum Londra'da yaşıyor ama futbol maçı izlemeye Paris'e gidiyor, Manchester'a değil. Neden Paris? Çünkü oranın ayrı bir büyüsü var. Bir sihir, kalite, gençlik. Fantastik!" demişti.