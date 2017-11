Türkiye Gazetesi

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Uysal'ın yanı sıra Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.



İBB Başkanı Uysal, 1978'de sadece 34 kişiyle gerçekleşen maratonda hafta sonu 100 binin üzerinde katılım beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu sene çocuklar için koşuyoruz. Halkımızı sporla kaynaştırmak için koşacağız. Şehirlerin insanları spordan uzaklaştırmasının sıkıntısını yaşıyoruz. Bu maraton insanların sporla kaynaşması için bir fırsat. Çocuklarımızın daha fazla spor yapması için de ailelerin teşvik edilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapması konusunda gayretliyiz. Bu konuda ciddi emek harcadık bundan sonra da harcayacağız. Bu maratona 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Maratonumuz dünyada iyi bir noktaya geldi ama tam istenen yere gelmek için gayret etmemiz gerekiyor. 1995 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanıyken bu maraton uluslararası tescile kavuştu ve sonra da gelişmeye devam etti. Gelişme devam edecek ve inanıyoruz ki dünyada en fazla tanınan New York Maratonu'nun seviyesine geleceğiz."



Dünyada kıtalar arası yapılan tek maratona sahip olduklarını aktaran Uysal, "Bir kıtadan diğer kıtaya koşuyoruz. İstanbul Maratonu hak ettiği yere gelecek. Dünyanın en iyileri arasında olacak, diyorum. Spor fuarımız da hayırlı olsun. Çocuklarımızın spora teşviki konusunda ciddi destek olduk. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Bütün İstanbulluları maratona bekliyorum. Beraberce yürüyerek, koşarak bir kıtadan diğerine geçelim, diyorum. Bizler de orada olacağız. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"PARKUR REKORU BEKLİYORUZ"

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, maraton ve fuarla ilgili bilgiler verdi.



Yenikapı'da kurulan Spor ve Maraton Fuarı'nda önemli markaların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) olduğunu dile getiren Özbayraktar, "Fuarımızın bir özelliği de geç kayıt imkanı sağlamasıdır. Bin 500 kişilik bir ek kontenjan verdik. Herhangi bir STK'ya 40 lira bağışta bulunanlara geç kayıt imkanı sağlıyoruz. Bol aktiviteli eğlenceli bir fuar olacak. Her geçen yıl büyüyen maratonumuzu pazar günü yapacağız. İki sene önce "Kadına şiddete hayır" sloganıyla geçen sene ise "15 Temmuz Şehitleri" için koştuk. Bu sene ise çocuklarımız için koşacağız. Beraber el ele vererek bu söylemi dünyaya vereceğiz." dedi.



Parkurda da değişiklikler olduğu anlatan Özbayraktar, "Bütün startlar köprünün 300 metre gerisinde başlayacak. 15 kilometre bitişimizi Yenikapı alanına aldık. 42 kilometreyi de majör maraton seviyesine getireceğimizi düşünüyorum. Maraton yine altın kategoride koşulacak. 86 elit atlet yer alacak. Parkur rekoru bekliyoruz. Bu konuda ekstra bir çalışmamız var. Tavşan atlet uygulamasını hayata geçireceğiz. Yeşil maraton da olmazsa olmazımız. Materyallerimizin geri dönüşümlü olmasına özen gösteriyoruz. Katılımcıların her biri çok ufak bir ücret karşılığında bir ağaç sahibi oluyor. Maraton hatıra ormanımız da bu sayede her geçen yıl büyüyor." değerlendirmesini yaptı.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, İstanbul Maratonu'na destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.



İstanbul Maratonu'nun 6. kez Vodafone ismiyle koşulacağını hatırlatan Aksoy, "4 kez de yarı maratona sponsora olmuştuk. Katılımcıların artmasından dolayı mutluyuz. Bu yılki maratonu çocuklar için koşacağız. Çocuklar ülkemizin geleceği için çok önemli. İlk bin çocuğumuza da bu maraton sonunda kodlama eğitimi vereceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten de olması gerekiyor. Bu sene yarış Vodafone Park'ta bitecek. Maratonun şenlik halinde geçmesini diliyoruz. Maratona teknolojik desteğimiz de devam edecek. Etkinlik günü çeşitli noktalarda ücretiz wifi olanağı sağlayacağız. Tüm İstanbulluları çocuklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar ise 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını dile getirerek, "Maratonumuz her geçen yıl en önemli organizasyon olma yolunda ilerlemektedir. Parkur rekoruyla birlikte maratonumuz dünyadaki yerini en üst seviyeye taşıyacaktır." açıklamasında bulundu.



Basın toplantısının sonunda çocuklarla konuşmacılar basın mensuplarına poz verdi.



UYSAL FUARI GEZDİ

İBB Başkanı Uysal, Spor ve Maraton Fuarı'nı gezdi.



Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun standını da ziyaret eden Uysal, Okçuluk Vakfının standında ok attı. Çeşitli stantları gezen Uysal, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in standında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ile kulübün atkısını taktı.



Stantlarda halkın ilgisiyle karşılaşan Uysal, hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Öte yandan, fuarın içinde efsanevi boksör Muhammed Ali ile rekortmen atlet Usain Bolt'un bal mumu heykeli yer aldı.



