Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son 2 maçını kazanan ve Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş’ta, gol yükünü 3 futbolcu taşıyor. Bu sezon Süper Kupa maçıyla birlikte 16 resmi karşılaşmaya çıkan siyah beyazlılar toplam 28 gol attı. Gollerin 21’i Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca’dan geldi. Cenk Tosun forma giydiği 15 karşılaşmada fileleri 10 kez havalandırırken, Babel 15 maçta 6 gol attı. 15 müsabakada oynayan Talisca ise takımına 5 golle katkıda bulundu. Bu 3 oyuncunun ardından en golcü isim 2 gol atan Dusko Tosic. Pepe, Quaresma, Hutchinson, Lens ve Negedo ise sezonun geride kalan bölümünde 1’er gol atan futbolcular oldu.



Cenk, Babel ve Talisca, Beşiktaş geçen sezon attığı 107 golün 49'una imza atmıştı.

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