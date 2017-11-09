Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor'un 16 yaş altı futbol takımında forma giyen Zeynullah Türkay, İngiltere ve Almanya'dan 3 kulüp tarafından yakından takibe alındı.

İngiltere'den 2, Almanya'dan da bir kulüp, Türkiye'deki kanalları aracılığıyla, genç futbolcuyu kadrolarına katabilmek için Bursaspor Kulübü ve Zeynullah Türkay'ın ailesiyle temasa geçti.

ALMAN YETKİLİLER BURSA'YA GELECEK

Alman kulübü yetkililerinin önümüzdeki ay Zeynullah'ın ailesi ve kulüp yetkilileriyle görüşmek için Bursa'ya geleceği öğrenildi.

Türkiye 14 ve 15 yaş altı takımlarında 11 kez millî formayı giyen yeşil-beyazlı kulübün 16 yaşındaki oyuncusunun babası İsmail Türkay, AA muhabirine, oğlu için İngiltere ve Almanya'dan transfer teklifleri geldiğini doğrularken, kulüp ismi vermekten kaçındı.