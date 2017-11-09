Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’den (IOC) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2014’te Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları’nda doping yaptıkları tespit edilen Rus sporculardan Yuliia Ivanova, Alexey Petukhov, Evgeniya Shapovalova ve Maksim Vylegzhanin’ye ömür boyu men cezası verildiği belirtildi.