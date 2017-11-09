Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan akşam idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, lige iyi bir başlangıç yaptıklarına belirterek, “İlk dönemlere baktığımız hep net ilk üçün içerisinde olduk, hatta son maçı kazansaydık ligde ikinciliğe yerleşecektik veya en kötü ilk 4’ün içerisinde olma şansımız vardı. Kaybettiğimiz maç tabii ki puan hesaplarımızı biraz daha geriye götürdü. Hedefimizin üst sıralarda olması bu da takımımız adına sevindirici. Fenerbahçe maçı ile zorlu bir fikstüre başlamıştık, bu zaman içerisinde puan kayıpları olacaktır ve bunu da normal görmemiz gerekiyor. Tabii ki hiçbir maçı kaybetmek istemeyiz ama ara sıra böyle puan kaybedeceğiz, kötü oynadığımız maçlar olacaktır. Bunun sorgulamasını da takım içerisinde yapıyoruz. Şu anda bizim için olumsuz bir tablo yok. Daha iyi yerlere geleceğiz. Devre arasına kadar istediğimizin üzerinde puan toplayıp ikinci yarıya daha rahat başlamak istiyoruz” dedi.

Beşiktaş maçını da değerlendiren Okan Buruk, “İlk olarak çok zorlu bir maça çıkacağız. Pazar günü Altınordu tesislerinde idman anlamında bir hazırlık maçı yapacağız. Burada kendi oyuncularımızın da son durumlarını görmek istiyoruz. Bizim için de iyi bir hazırlık olacağına inanıyorum” dedi.