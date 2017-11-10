Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom'un, İtalyancayı çok iyi bilen Ergün aracılığı ile Torino ekibine, "Asamoah'ı bize satın, yoksa sezon sonunda bedavaya alacağız" restini çekeceği belirtildi. Sözleşmesi Haziran'da bitecek olan 29 yaşındaki sol bek için G.Saray'ın 1 milyon Euro önereceği ve maksimum 2 milyon Euro'ya çıkacağı belirtildi.

TOLGA ALARMI

Gençlerbirliği ile oynanan maçta sol ayak tabanına darbe alan Tolga Ciğerci, Milli Takım'dan çıkarıldı. Tudor, Florya'da tedavisini sürdüren Tolga için sağlık heyetine, "Başakşehir maçına yetiştirin'' talimatını verdi.