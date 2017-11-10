Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağlar Söyüncü, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Maça çok kötü başladık. İkinci yarıda kendi oyunumuzu ortaya koyunca topun yüzdezi bizde arttı. Yeni bir jenerasyonuz... Önümüzde 1.5 yıl var. Türk halkının umutlarını boşa çıkarmamamız lazım. Çok çalışmalıyız" diye konuştu.

ATİLA, KENAN VE BARIŞ'TAN SİFTAH

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Romanya karşısına, Finlandiya ile oynadığımız son resmi maçtan sadece 3 farklı isimle çıktı. Lucescu, kalede Harun'a yer verirken defansın göbeğinde Serdar Aziz'i oynattı. İlk kez milli davet alan Kayserisporlu Atila Turan 11'e girerken, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı da ikinci yarıda ilk kez A Milli oldular.