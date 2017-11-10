Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni bir sistemi hayata geçirmenin planlarını yapıyor. Bu plan çerçevesinde kulübün geleceği de kurtarılacak. Hedef özetle; altyapıdan yetişen oyuncuları Avrupa kulüplerine satmak ve bu pazarda önemli bir yere sahip olmak. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün sezon sonu satılma ihtimali çok güçlü. Avrupa’nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olan iki oyuncuya teklif yağıyor. Bordo-mavililer görüşmelerini dikkatli bir şekilde sürdürürken, iki oyuncudan önemli gelir elde etmenin yanı sıra altyapı konusunda Avrupa’da kendine önemli bir pazar açmayı planlıyor.

> Çalımbay’a tam destek

Bu yolla altyapıda yer alan oyunculara önemli bir özgüven aşılayıp, önlerini açmayı planlayan Karadeniz ekibi bu düşüncesini hayata geçirmesi durumunda kulübün geleceği noktasında da önemli bir hamleye imza atmış olacak Trabzonspor yönetimi ayrıca Rıza Çalımbay’a yeni isimlerin takıma kazandırılması konusunda gerekli tüm desteği verecek.