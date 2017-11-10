Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

2018 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edemeyen ve rotayı 2020 Avrupa Şampiyonası’na çeviren A Millî Futbol Takımımız, Romanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 2-0 mağlup oldu. Süper Lig’deki yabancı sınırlaması hakkında yaptığı açıklamalarla Türk futbolunun gündeminde yer alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun kendi ülkesine karşı mücadele ettiği maçta ay-yıldızlıların sergilediği oyun futbolseverleri tatmin etmenin uzağında kaldı. Christoph Daum ile yollarını ayırarak, Fatih Terim’in Milan’ı çalıştırdığı dönemde kırmızı-siyahlı takımın formasını da giyen Cosmin Contra’yı göreve getiren Romanya Millî Takımı ön alanda yaptığı presle maç boyunca millîlerimizi zor durumda bırakırken, sarı-kırmızı ekibin golleri de Karabükspor’da forma giyen Gheorghe Grozav’dan geldi. Ozan Tufan’ın sakatlıklar sebebiyle sağ bekte görev yaptığı Türkiye maç boyunca net bir gol fırsatı yakalamakta zorlanırken, 42. dakikada Selçuk İnan’ın orta alanda kaptırdığı topun ardından ani atağa kalkan Romanya ceza sahasına dört oyuncuyla girdi. Sağ kanattan olgunlaşan atakta son noktayı ise Grozav koydu: 1-0.



Ne hücum var ne defans

İkinci yarıya Roma’da oynayan Cengiz ve Wolfsburg forması giyen Yunus ile başlayan millîler, hücumda yine ataklarını olgunlaştırmakta zorlandı. Oğuzhan ve Hakan Çalhanoğlu’nu iyi kontrol eden Rumenler millîlerin kolay pas yapmasına izin vermezken, buldukları geniş alanları da iyi değerlendirdi. 69’da sol kanattan gelişen atakta topla yine ceza sahasında buluşan Grozav, Serdar Aziz’den güzel sıyrıldı ve düzgün bir gol vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. A Millî Takımımız en net gol fırsatını ise 75’te yakaladı. Atila’nın ortasıyla arka direkte buluşan Cengiz’in kafa vuruşunda kaleci Nita gole izin vermedi. Kalan sürede başka gol çıkmayınca Romanya sahadan 2-0 galip ayrıldı.