Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Aykut Kocaman krizini tatlıya bağlayan Fenerbahçe yönetimi, kenetlenmeyle birlikte şampiyonluğun da gelmesini hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ın yanında durmasından sonra futbolcularla konuşan yöneticiler takıma “İlk yarıda yenilgi yok” talimatı verdi. Kalan 6 maçta 18 puan hedefi koyan sarı-lacivertliler, ara transferde kadroyu güçlendirip şampiyonluk yarışında öne geçeceklerine inanıyor. Fenerbahçe 2010-11 sezonunda son 18 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik alıp şampiyonluk turu atmıştı. Aykut Hoca’ya transfer garantisi veren yönetim, futbolculardan daha özverili olmalarını isterken kesenin de ağzını açmış durumda. Devre arasında en az 4 yeni transfer planlayan Fenerbahçe’de, futbolcuların bütün ödemeleri aksatılmadan yapılırken, alınacak tüm galibiyetlere de prim verilecek.

> En kritik 6 hafta

Kadıköy’deki Sivas maçıyla başlayacak 6 maçlık seride Antalya, Bursa ve Konya deplasmanlarına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Karabük ile de içeride oynayacak. Yönetim, Aykut Kocaman’a güveniyor ve yanında duruyor, ancak hedefler tutmazsa sarı-lacivertlileri çok daha sıkıntılı günlerin beklediği de bir gerçek. Takım bütün bu yaşananların ardından da toparlanmazsa devre arasında teknik direktör değişikliği kesin görünüyor. Hocalarından özür dileyen futbolcular, antrenmanlarda ekstra bir çabayla çalışırken taraftarların bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmamasını istiyor. Aykut Hoca ise şimdilik çok sessiz. Mecbur kalmadığı sürece kimseyle konuşmayan Kocaman, idmanlardan sonra da hemen tesislerden ayrılıyor. Tecrübeli hocanın, millî oyuncularla da kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor.

Neto inanıyor

Sezona kötü başladıklarını itiraf eden Neto “Ancak şampiyonluk hedefini kaybetmiş değiliz” dedi. Portekizli savunmacı “Bütün maçlar zor geçiyor. Rakiplerimiz de puan kaybediyor. Fenerbahçe gibi oynayarak seri yakalamamız lazım. Hâlâ farkı kapatabiliriz. Büyük oyunculardan kurulu bir takımız. Başarabiliriz” ifadesini kullandı.

Scarpa iddiası

Ara transferde özellikle hücum hattına takviye düşünen Fenerbahçe’de Wilshere’den sonra Scarpa ismi gündeme geldi. Arsenal’le Wilshere pazarlığı yürüten sarı-lacivertliler, Fluminense’nin 23 yaşındaki oyuncusu Scarpa’nın menajeriyle de temasa geçti. Sol bek adaylarından Luke Shaw ise ManU’nun onayına rağmen F.Bahçe’ye gelmek istemiyor.

Yerliye hücum

Kadrosundaki yerli profilinde köklü bir değişikliğe hazırlanan Fenerbahçe’nin listesinde Anadolu’nun yıldızları var. Sarı-lacivertliler Bursa’dan Harun, Alanya’dan Emre Akbaba, Konya’dan Ömer Ali ve Osmanlı’dan Musa Çağıran için girişimlere başladı. Yönetim bu oyuncuların işini devre arasında bitirmek için kesenin ağzını açtı.

Topal küstü

Başta Volkan Demirel olmak üzere, Hasan Ali, Josef gibi oyuncular istifadan dönen teknik direktör Aykut Kocaman’dan “Suçlu biziz” diyerek özür dilerken, Mehmet Topal ile tecrübeli hoca arasındaki soğukluk devam ediyor. Kocaman’ın üzerini çizdiği Topal, hocasıyla görüşmüyor. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Mehmet Topal, yönetimin “Teknik heyete yardımcı olun” uyarısına da sessiz kalıyor.