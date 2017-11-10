Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martta üyelere 129 milyon TL bütçe geliri hesaplandığını bildiren Özbek yönetimi, kongrede kasaya 460 milyon lira civarında para girdiğini açıklayacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp her yıl mart ayında düzenlediği olağan mali genel kurulunda bir yıllık bütçesini 129 milyon TL olarak belirledi.

Dursun Özbek yönetimi, kasaya giren fazla para nedeniyle bütçe revizyonu için üyelerin onayına başvuracak. 2 Aralık’ta olağanüstü kongrede genel kurul üyelerine beklenenden daha fazla miktarın kasaya girdiği müjdesi verilerek. Gelir kalemleri tek tek açıklanacak.

Genel kurulda ayrıca giren fazla para için kulübün borçları başta olmak üzere çeşitli yerlere ödenmesi gereken rakamlar konusunda da genel kurul üyelerinden izin istenecek. Kulübün kısa sürede bu kadar girdi sağlamasındaki başlıca faktör Riva ve Florya projeleri. Bu projeler nedeniyle peyderpey kulübe nakit akışı sağlanıyor.

Başkan Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında birkaç gün içinde Riva projesinden gelecek 25 milyon TL’nin kulüp hesabına yatacağını açıklamıştı.



Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 129 milyon TL bütçe geliri hesaplamalarına karşın, hem Riva ve Florya projelerinden hem de maç hasılatları, ürün satışları gibi gelirlerden 460 milyon TL civarında bir rakamın kulübün kasasına girdiğini ifade etti. Yönetim, kasadaki fazlayı üyelere açıklayıp bu paraların nerelerden geldiğini ve nerelere harcanacağını detaylı şekilde anlatacak.



Kulüp tarihinde ilk kez beklenenden fazla gelir elde edilmesinin gururunu yaşayan Dursun Özbek yönetimi, 2 Aralık’taki kongreyle birlikte mayıs ayındaki seçim öncesi gövde gösterisi yapacak. Bütçenin fazla vermesiyle üyelere verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşayan Dursun Özbek yönetimi, genel kuruldan istedikleri tüm onayları alıp mayıs ayında gerçekleşecek seçim için de nabız yoklayacak. Habertürk