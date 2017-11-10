Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PFDK, TFF 1. Ligin 11’inci haftası maçında Altınordu’yu konuk eden Denizlispor, maçta direk kırmızı kartla oyun dışında kalan Kerem Can Akyüz’e, 3 maç ceza verdi. Maçın 37’inci dakikasında Altınordulu oyuncu Barış Alıcı’ya ikili mücadelede sert müdahale yapan yeşil siyahlı oyuncu, direk kırmızı kartla maçtan atılmıştı. Dün toplanan ve kararını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Akyüz’e, üç maçlık ceza verdi.

Denizlispor Kulübü yönetimi ise, verilen ceza kararının çok ağır olduğunu belirterek, cezaya itiraz edeceklerini bildirdi