Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Beşiktaş’ın gündemine gelen ancak kulübünün bırakmaması üzerine transferi gerçekleşmeyen Gignac’ın ayrılma isteğini kulüp yönetimine ilettiği, Meksika basını tarafından yazılmıştı.

31 yaşındaki santrfor, ara transfer döneminde Beşiktaş’a gelip, göstereceği performansla yeniden Milli Takım’a yükselme hayalleri kuruyor.

CENK SATILIRSA ALINACAK



Gignac, Devler Ligi’nde kendini göstererek, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’nda forma giymek istiyor. Başkan Orman, talipleri olan Cenk’in satılması durumunda forvette oluşacak boşluğu Gignac ile doldurmayı planlıyor.

Orman'ın 20 milyon pound verilmesi durumunda Cenk'i satmayı düşündüğü öğrenildi.

ÖN GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ



Beşiktaş yönetiminin, kulübü Tigres ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Gignac ile yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç aldığı, Başkan Fikret Orman’ın da nihai anlaşma sağlamak için Amerika seferine çıktığı bildirildi.

Burada Gignac ve menajeri ile görüşme yapacak olan Başkan Orman’ın, kesin anlaşmaya vardıktan sonra Türkiye’ye döneceği öğrenildi.