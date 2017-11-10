Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın durumu tartışılırken gönderilecek futbolcular konusunda da yeni gelişmeler yaşandı.

YER AÇILMASI İÇİN BİR ÇOK OYUNCU GÖNDERİLECEK

Kadroda 14 yabancı bulunuyor. Ayrıca Eljif Elmas'a da ocakta lisans çıkartılacak. Devre arasında takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, önce kontenjanı boşaltmak için temizlik yapacak.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Van Persie ile görüşme yapılıp, alacağının bir bölümü karşılığında bonservisinin teklif edilmesi planlanıyor.

NEUSTADTER'İN PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Sezon başında Spartak Moskova'nın istediği Neustadter de hem gelir elde edilmesi hem de vasat performansı nedeniyle gözden çıkartıldı.

Fernandao'yu transfer etmek için harekete geçen Bursaspor'a, "Gelin görüşelim" mesajı gönderilecek.

YERLİ OYUNCULAR DA SATILACAK

Süper Lig'den birçok talibi olan Aatif da gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Yabancıların dışında; Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı gibi beklentilerin altında kalan yerlilerle de teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

3 POZİSYONA OYUNCU ALINACAK

Ocak ayı için düşünülen tek takviye hücuma dönük çok yönlü bir orta saha oyuncusuydu. Haftalar ilerledikçe öncelik sırası değişti, sol bek arayışları başladı.

Aykut Kocaman, bu iki bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Ayrıca bir de stoper aranıyor.