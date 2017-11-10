Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen haftalarda borçları nedeniyle puan silinme hatta küme düşme tehlikesi ile yüz yüze gelip, büyük taraftarının sayesinde bu durumdan kurtulan Karşıyaka'ya dünyanın sayılı zenginlerinden Roman Abramovich talip oldu!

Son yıllarda Türkiye'ye yatırım yapma isteği en yüksek seviyede olan Rus dolar milyarderi Roman Abramovich yakın zamanda Muğla'nın Karaca mahallesine 500 metre yakınındaki Karaca Adasına da talip olmuş , adanın sit alanından çıkması için 35 milyon dolardan fazla teklif etmişti.



Reddedilmesi zor teklif

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'nin de sahibi olan Roman Abramovich, Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarından birine sahip İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya talip oldu!



Taraftarın borçları ödemesi ve takımı sahiplenmesine rağmen maddi sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka kulübüne Rus dolar milyarderi Roman Abramovich'in geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı iddia edilip, bu konuda ısrarcı olduğu söylenmekte.

Karşıyaka'dan açıklama

Abramovich haberlerinin çıkmasının ardından bir açıklama yapan Karşıyaka başkanı Mutlu Altuğ: "Abramoviç'in firmalarından bize ulaşan bir teklif yok. Biz kimlerle görüştüğümüzü 15 Kasım'daki kongrede somut belgelerle açıklayacağız" dedi.