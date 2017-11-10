Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'in 6. haftasında karşılaştığı Almanya’nın Brose Bamberg takımını deplasmanda 80-57 mağlup etti.

Almanya'daki karşılaşmaya ev sahibi Brose Bamberg, Bryce Taylor'dan gelen 5 sayıyla etkili başladı. 7:43 kala 7-4 üstün taraf ev sahibiyken temsilcimiz savunmada takım halinde etkili olup hücumda Vesely ve Guduric ile basketler bularak yakaladığı seri sonucunda 4 dakika kala 7-16 üstün duruma geldi. Brose Bamberg, çeyreğin sonunda Luka Mitrovic ve Augustine Rubit ile etkili olarak farkı azaltmayı başardı ve çeyrek 16-21 sona erdi.

İkinci çeyreğin başında Nunnally ile etkili olan temsilcimiz 7:12 kala 20-29 ile farkı 9 sayıya çıkardı. Wanamaker ve Nunnally ile birer üçlük daha bulan Fenerbahçe Doğuş, 4:40 kala 23-37 üstünlüğü yakaladı. Ahmet-Vesely ikilisiyle pota altında hem hücumda, hem savunmada etkili olan temsilcimiz ilk yarıyı 33-43 üstün tamamladı.

Brose Bamberg'de ilk yarı sonunda Maodo Lo ve Dorrell Wright 7'şer sayıyla en skorer isimler olurlarken temsilcimizde Brad Wanamaker 11, Jan Vesely 10 sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.

Melli ve Datome'nin etkili oyunuyla üçüncü çeyreğe başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 37-49 önde geçti. Tempoyu iyice düşüren temsilcimiz üçüncü çeyreği 46-54 önde tamamlamayı başardı.

Son çeyrekte savunmadaki baskısını arttıran Fenerbahçe Doğuş, Jason Thompson'ı da devreye sokarak farkı açmayı başardı. İlk 5 dakikalık bölüm temsilcimizin 48-64 üstünlüğüye geçildi. Son çeyrekte savunma direncini iyice arttıran temsilcimiz ilk 8 dakikalık bölümde rakibine sadece 2 sayı şansı verdi. Son bölümde Sloukas'ın da devreye girmesiyle farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmadan 57-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 6 maçında 4. galibiyetini almayı başardı.