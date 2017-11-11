Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi- Galatasaray’da gündem takımın eski 10 numarası Arda Turan ile Alanyaspor’un 10 numarası Emre Akbaba... Barcelona’da süre alamayan ve Katalanların elinden çıkarmak istediği Arda Turan, Florya’ya geri dönüş için sabırsızlanırken, menajeri Ahmet Bulut da transferin bitmesi için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray cephesinde sportif direktör Cenk Ergün’ün çok istediği, yöneticilerin ise “Takımdaki havayı bozar” gerekçesiyle sıcak bakmadığı Arda Turan için Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor ile görüşme yaptı. Hırvat çalıştırıcı, şu anki durumun sezon başından farklı ve ellerinde oturmuş bir takım olduğunu ifade ederken “Ama yine de hayır demem. Ben olaya saha içinde bakıyorum. Saha dışı faktörleri sizin değerlendirmeniz gerekir” dedi.



> Maç kazandıracak oyuncu



Arda konusunda topu yönetime atan Igor Tudor, Antalyasporlu Emre Akbaba konusunda ise net mesaj verdi. Lucescu’nun da dikkatini çeken ve A Millî Takım’a davet edilen Emre Akbaba’nın çok yönlü ve çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Tudor “Emre’yi alırsak, çok iyi olur. Fark oluşturacak, oyun tıkandığında gerekirse bir şutla maçı değiştirecek oyuncu her takım için daima önemli bir silahtır. Emre’yi alabilirsek sevinirim” ifadelerini kullandı. Tudor öte yandan bir stopere ihtiyacı olduğunu yinelerken, Gomis ile Eren’in yanına bir golcü daha gerektiğini ifade etti.

Birlikte her engeli aşarız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisinin kasım sayısında, camiaya ve taraftarlara seslendi. Özbek “Sportif mücadele içinde karşımıza çıkan engelleri aşmanın yolu, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Tarih tekerrürden ibarettir ve bize her zaman bunu göstermiştir. Ne zaman bir engelle karşılaşsak Galatasaray camiası, birlik içinde o engeli aşmıştır” ifadelerini kullandı.

Ümraniye ile Başakşehir provası



∂ Galatasaray, ligin 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ana bölümünde taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Galatasaray, zorlu maçın hazırlıkların bugün TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor ile yapacağı antrenman maçıyla devam edecek.



Feghouli’ye moral



∂ Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan ve cezası onanan Sofiane Feghouli’ye, Tudor moral verdi. Hırvat çalıştırıcı, “Canını sıkma, lig uzun ve sen bize daha birçok maçta katkı vereceksin. Çalışmaya devam et” dedi.