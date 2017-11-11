Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 takımlarından Mercedes'in bazı çalışanları Brezilya'da saldırıya uğradı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sezonun 19. yarışı Brezilya Grand Prix'si öncesinde kötü bir sürprizle karşılaştıklarını belirtti.

Sao Paulo kentindeki Jose Carlos Pace Pisti'nde yarın koşulacak yarış öncesinde silahlı saldırganların soygun amacıyla Mercedes takımının kaldığı noktaya geldiğini aktaran Hamilton, "Dün gece bazı takım arkadaşlarım, pist alanını terk ettiği sırada silahlı soyguncular tarafından Brezilya'da saldırıya uğradı. Olay sırasında silahlar ateş aldı ve bir arkadaşımızın alnına silah dayandı. Bu çok üzücü bir durum. Lütfen burada kalmak zorunda olan profesyonel arkadaşlarım için dua edin. Hala sinirden titriyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1'in organizasyon komitesini de eleştiren Büyük Britanyalı pilot, "Bu olay, yılda bir kez gerçekleştiriliyor. F1 ve takımlar daha fazla özeni hak ediyor. Bu durumun mazereti olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Williams takımı ile Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin de silahlı saldırıya maruz kaldığı ve kimsenin yaralanmadığı belirtiliyor.