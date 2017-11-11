Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Özyakup için teklifleri değerlendirme aşamasına gelen Beşiktaş'a ilk teklif menajerler aracılığıyla Everton'dan geldi. İngiliz ekibinin milli oyuncuyla ilgilendiği, görüşmelerde bulunmak için resmi yetki belgesi istendi. Beşiktaş yönetimi Oğuzhan ve menajeri ile görüşme yapılabilmesi için Everton'a belgeyi verdi. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerden bir anlaşma çıkarsa, siyah-beyazlılar da Oğuzhan için rakamı belirleyecek.

"OĞUZHAN TAKIMI AYAĞA KALDIRABİLİR"

Teklifi İngiltere'den değerlendiren Daily Star gazetesinden Simon Mulloch ise, "Sigurdson, Barkley, Klaassen ve Vlasic elinde olmasına rağmen, Unsworth, 4-5-1 oyatıyor. Bu yüzden Everton gol de atamıyor. Rooney'yi kullanmakta da zorlanıyor. Oğuzhan takımı ayağa kaldırabilir" dedi.