Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yayıncı kuruluşa misafir oldu ve farklı kimliğini bir defa daha gözler önüne serdi. Bundan önceki son iki sezonda başarısız bir grafik çizen sarı-kırmızılılarda, asıl problem ‘futbolcuya dayalı düzen’ olarak gösteriliyordu. Tudor da bu konunun altını çizerken, “Geçtiğimiz iki sezonda başarısız bir Galatasaray vardı. Şimdiki değişim tabii ki sadece benim başardığım bir şey değil. Yönetimimizle birlikte takımda köklü bir değişiklik yapmaya karar verdik. Bana ve ekibime güvenildi. Bu sayede gerekli değişiklikleri uyguladık” ifadelerini kullandı. Sezon başındaki transferlerde yüzde 90 başarı oranını yakaladıklarını söyleyen Tudor, “Bazı oyuncuların beklenilenin üstüne çıktığını, bazı oyuncuların biraz daha katkı verebileceğini söyleyebiliriz” yorumunu yaptı.

Başkanımız şansımız

Transferlerin alışık olduğu düzende yapıldığının altını çizen Hırvat teknik adam, “Bu zamana kadar benim alıştığım bir sistem yapıldı. İtalya’da uzun yıllar oynadım, orada da bu sistem vardır. Scout ekibi ve teknik ekip vardır. Tabii ki en son kararı başkan verir. Geceli gündüzlü futbolcular seyredildi. Böyle bir başkanla çalıştığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Böyle bir takım oluştu. Biz karakterli oyuncuları, başarıya aç, bize katkı sağlayacak oyuncuları getirmek istiyorduk. Oyuncunun o anki durumu da çok önemliydi. Benim, sportif direktörümüzün, scout ekibimizin ve başkanımızın ortak çalışmasıyla bu transferler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Sistemlere inanmıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un en çok konuşulan yönlerinden biri ise oyun sisteminde yaptığı değişiklikler ve sürprizler oldu. Üçlü savunma kurgusu isteği açıkça okunsa da bu konu gündeme geldiğinde, böyle bir isteği olduğunu kabul etmeyen Tudor, “Sistemler çok konuşuluyor ama ben gerçekten sisteme, numaralara inanmıyorum. 4-4-2, 3-5-2... Hangisi daha defansif, hangisi daha ofansif? Büyük ihtimalle birçok kişi 4-4-2 daha ofansif diyecek. Benim için önemli olan, atak yaptığınızda rakip yarı sahasına kaç kişi ile gittiğiniz, defans yaptığınızda kendi sahanızı kaç kişiyle savunduğunuzdur” yorumunu yaptı.

Yabancıyı bırak altyapıya bak

Son dönemde çok tartışılan yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili soruya Igor Tudor, net cevaplar verdi. Genç teknik adam, “Yabancı sayısını düşürmek yanlış bir karar olur. Bence Türk futbolundaki sıkıntı yabancı oyuncu sayısı değil, altyapı sorunu ve hocalar. İyi ve kaliteli Türk oyuncu olursa takıma koyarsınız zaten. Türk futbolu bence altyapıya odaklanmalı. Mevcut yabancı sayısı devam etmeli, altyapılar geliştirilmeli. Federasyon yabancı sınırı ile işin en son kısmına odaklanıyor ama işin başlangıcı için bir şeyler yapılmalı. 80 milyon nüfus var. Altyapıya ve buradaki altyapı hocalarına yatırım yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

F.Bahçe’nin arkamızda kalması hoşuma gider

Süper Lig’deki 11 maç sonunda tarihî rakipleri Fenerbahçe’nin 9 puan önünde olmalarının kendileri açısından sevindirici olduğunu söyleyen teknik direktör İgor Tudor, “Galatasaray’ın hocası olarak Fenerbahçe’nin arkamızda kalması hoşuma gider ama benim odaklandığım kendi takımım. Ligin 3’te biri tamamlandı. Mutlaka şampiyonluk şansları diğer 3 takım kadar değil, yarışta olmaları için mutlaka bir galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor” dedi. “Galatasaray’da büyük maç sorunu var mı?” sorusuna Tudor, “‘Fenerbahçe maçında hakem penaltıyı verse kazanabilirdik. Trabzon maçında eksiklerimiz vardı. Diğer taraftan rakipler de bize ayrı konsantre oluyor. Ben şunu tercih ediyorum, büyük maçları kaybedelim ama ligi kazanalım” ifadelerini kullandı.