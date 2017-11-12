Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun saha içindeki önemli değerlerinden Emre Belözoğlu. Galatasaray altyapısından yetişip, rakip Fenerbahçe’de kendini kabul ettirip sevdirenlerden... Ki millî takımı bıraktığını açıklamasına ve 37 yaşına gelmesine rağmen ihtiyaç duyulup tekrar ay-yıldızlı forma için davet alanlardan. Ülkemizi İtalya, İngiltere ve İspanya’da da başarılı bir şekilde temsil eden ve şu anda Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, Hülya Avşar’ın programına katıldı ve birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

İşte Emre Belözoğlu’nun sözleri:



İyi ki F.Bahçe’ye gitmişim

“Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray’dır. Babam bizi Fenerbahçeli yaptı. Ancak hiçbir zaman Galatasaray forması üzerimdeyken Fenerbahçeli gibi oynamadım. Galatasaray’dan kırgın ayrıldım. Adnan Polat’a dönersem ilk sizinle görüşürüm diye söz verdim. Sonra Galatasaray beni istemedi. Fenerbahçe’den teklif geldi. Aziz Yıldırım’ın evinde buluşup anlaştık. Benim için kolay bir karar olmadı. Çok tepki aldım ama Fenerbahçe’ye geldiğimde ‘İyi ki Fenerbahçe’ye geldim’ dedim.”



Rize’yi unutamıyorum

“(Sahada küfür etmek rahatlatıyor mu? sorusuna) Sahanın içinde ister istemez küfür oluyor. Ben bazen yakalansam da çok az küfredenlerden biriyim. (Futbolculuk dönemindeki en kötü şey) Fenerbahçe’deyken Rize’de silahlı saldırıya uğramamız. Korkudan ziyade fanatizmin bu noktaya gelmesine üzüldüm. Bana göre futboldaki en büyük sıkıntı, futbolu yönetenler saha içinden gelmediği için yaşananlar saha dışına yansıyor. Başakşehir kurumsal anlamda Türkiye’nin örnek alabileceği bir kulüp.”

SATIR BAŞLARI



Hayalini kurduğum mesleği yapıyorum. Krampon yoktu terlikle oynuyordum.

Futbolcular futbol dışı branşlarla da uğraşır. Mesela Arda iyi basket oynar.

Aramın kötü olduğu hakem yok. Tolga Özkalfa, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus iyi hakemler.

Geçen sezon şampiyonluk yarışını Beşiktaş’la yapıyorduk. Bu sezon G.Saray ve F.Bahçe de gelebilir.

Yabancı sınırına karşıyım. Türk futbolcular şapkalarını önlerine koymalı, çok çalışmalı.