Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet tarafından sabah 09.30'da Onur, Burak, Kucka ve Onazi’ye özel antrenman programı uygulandı.

Bugün 14.00’de Naft Missan ile hazırlık maçı yapacak olan Trabzonspor akşam saatlerinde Antalya kampını tamamlayarak Trabzon’a dönecek.