Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman yapılacak, Türkiye-Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak, Türkiye-Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak gibi soruların cecvaplarını merak ediyorsanız bu habere bir gözatın. Lucescu dönemindeki 6. maçına çıkacak olan Türkiye A Millî Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Arnavutluk'u konuk edecek. Bir önceki hazırlık karşılaşmasında Romanya deplasmanına konuk olan ve buradan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Arnavutluk'u yenerek moral bulmak isteyecek. İşte Türkiye-Arnavutluk millî maç hakkında son dakika gelişmeleri ve detaylar... İki ülke A millî takımları arasında geçmişte yapılan 9 maçta, ay-yıldızlı ekip, 4 galibiyet alırken, 3 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Türk Millî Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.



Türkiye'de 6. maç

A Millî Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda millî takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.

Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.



Türkiye-Arnavutluk maçları

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

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13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2 - 1

14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0 - 3

27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 0

11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 1

28.03.1985 Tiran Özel 0 - 0

21.01.1998 Antalya Özel 1 - 4

25.04.2001 Gaziantep Özel 0 - 2

26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2 - 0

12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1 - 0

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



Türkiye, 555. maçına çıkıyor



A Millî Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçında 555. kez sahaya çıkacak. Millîler, 94 yıllık tarihinde yaptığı 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 217 kez yenildi - Ay-yıldızlı ekip, Mircea Lucescu idaresinde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Türk Millî Takımı, 94 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 261'i özel olmak üzere geride kalan 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 217 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 237'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 727 gol atarken, kalesinde 803 gol gördü. A Millî Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Millîler, 554 karşılaşmanın 476'sını Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Millî Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 554 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



Lucescu dönemindeki 6. maç



A Millî Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçına Arnavutluk karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki millî takım, ilk maçında, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başarmıştı. Millî takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında ise İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı. Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki ilk hazırlık maçında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0 yenildi.



Millî takımın 2017 karnesi

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 3'ü özel 9 maçta, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı son 3 karşılaşmada, Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı. Millî takım son yenilgisini ise 9 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla yaşadı. A Millî Takım, 2017 yılında yaptığı maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.



A Millî Futbol Takımı, Arnavutluk maçı yarın

A Millî Futbol Takımı, hazırlık maçında 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve FOX TV'den canlı yayınlanacak. Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Ay-yıldızlı ekip, perşembe günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Aday kadro

A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).