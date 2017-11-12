Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde Neymar'ın Fransa'daki hayata alışamadığı ve mutsuz olduğu iddia edilirken, adı sık sık Real Madrid ile anılıyor.

Marca'nın haberine göre gelecek sezon için yıldız bir futbolcu almak için 200 milyon euro bütçe ayıran Real Madrid'in ilk hedefi de Neymar.

PSG'YE 2 KATI FİYAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Ancak geçen sezon 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar için Real Madrid, tüm masrafları ile birlikte 2 katı bonservis bedeli ödemek zorunda kalabilir.

Neymar, Barcelona'nın yıldızları Lionel Messi ve Luis Suarez ile yakın ilişkilerini sürdürürken, PSG'de teknik direktör Unai Emery ve Edinson Cavani başta olmak üzere birkaç yıldız futbolcu ile sorun yaşadığı iddia ediliyor.

Neymar ise bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.