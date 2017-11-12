Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV Spor'daki %100 Futbol'da açıklamalar yaptı. Erdoğan yabancı sınırıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

'2019 SONRASI...'

Erdoğan, ''Yasa neyi emrediyorsa, şüphesiz ki bütün kulüpler onu yapıyor. Kulüplerimiz, oyuncuyu niye hazırlar? Milli takım için hazırlar. Ne kadar bir oyuncu süre alırsa, milli takıma adaylık konusunda da şansı artacaktır. Şu anda yurt dışındaki lejyonerlerimizi almak suretiyle, takım oluşturmaya çalışıyoruz. Şu andaki birçok yabancı futbolcuyla, diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Buna göre bunun üzerinde spekülasyon yapmaya gerek yok, bu yürüyen bir süreç. 2019 sonrası için TFF bütün kulüplerle bunu masaya yatırmalı ve nasıl yürüyelim, buna bakmalı.

"TAMAMEN TERS BAKMAMAK LAZIM"

Yabancı futbolcu olmasın mı? Hiç olmasın mantığı yanlış. Onların da bize katacağı çok şey var. Yabancı sporcuyu İngilizler, Fransızlar oynatıyor. Keşke kendi tohumlarımızdan, topraklarımızdan yetişse; ama bu olmuyorsa, bu dünyanın da bir gerçeğiyse buna da tamamen ters bakmanın bana göre pek faydası olmaz. ifadelerini kullandı.