Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’da bir otelde Gülşah Ertürk ile dünya evine giren Şiranlı’nın şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Samet Aybaba ve Trabzonlu İşadamı Şükrü Köleoğlu yaptı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in kıydığı nikâha Trabzonspor’un eski başkanları Özkan Sümer, Faruk Özak ve Trabzonspor’un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da katıldı.