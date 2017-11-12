Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş'u 84-78 mağlup eden Darüşşafaka'da başantrenör David Blatt, Fenerbahçe Doğuş'tan daha şanslı olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, "Herkes çok güzel bir maç seyretti. Fenerbahçe, cuma günü THY Avrupa Ligi maçı oynamıştı bu maça kadar hazırlanma vakitleri olmadı. Bu da bizim şansımızdı. İkinci yarıda Fenerbahçe kalitesini gösterdi. Sonuç iki tarafın da lehine olabilirdi kazandığımız için çok mutluyum. Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım ama bugün biz günümüzdeydik. Çarşamba günü oynayacağımız maçta bugünkü gibi bir taraftar kitlesine sahip olursak çok iyi olur." diye konuştu.

Tecrübeli antrenör, Fenerbahçe Doğuş karşısında alınan galibiyette ribauntlar ve top kayıplarının önemli olduğunun altını çizerek, "Fenerbahçe gibi takıma çok fazla şansınız olmuyor. İlk yarıda 3 top kaybı yaptık ve 4 ofansif ribaunt verme şansı tanıdık. Ribauntlar ve top kayıpları galibiyet almamızda iki önemli faktördü." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Blatt attığı 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Scottie Wilbekin'in performansı ile ilgili "Her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu performansı beni etkiliyor. Beklentimiz de böyle olması, o bizim yıldız oyuncumuz. Bu performansı beni şaşırtmıyor." diye yorum yaptı.

Amerikalı oyuncu Wilbekin ise "Taraftarlar güzel bir maç seyretti. Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatmak için serileri oldu ama buna boyun eğmedik. Bu benim en iyi maçım mı bilmiyorum ama en fazla sayı attığım maçım." dedi.

Obradovic: "İlk yarıda çok kötüydük"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise şunları kaydetti: "Darüşşafaka'yı güzel oyunlarından dolayı tebrik ederim. İki farklı tablo vardı. İlk yarıda çok kötüydük ve buna çözüm bulamadık. İkinci yarı çok daha iyiydik. Maçı kazanacak pozisyona kadar geldik. Wilbekin mükemmel bir maç oynadı ve maçı kazandıran üçlüğü attı." Tecrübeli antrenör, Doğuş Özdemiroğlu ile saha içinde yaşadığı gerginliğin ardından oyundan diskalifiye edilen Vesely ile ilgili bir soruya "Videoyu izlemem gerekiyor. İzlemeden herhangi bir yorum yapmak istemiyorum." şeklinde cevap verdi.

Eski takımına karşı forma giyen sarı-lacivertli oyuncu Wanamaker ise zor bir maç oynadıklarını söyledi.