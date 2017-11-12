Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basını devre arası transfer döneminde kadrosuna Fellaini'yi katmak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir iddiada bulundu.

İngiliz Mirror'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Shakhtar Donetsk'li Fred'i kadrosuna katmak için Marouane Fellaini'yle yolları ayırma kararı aldı.

10 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

Haberde Manchester United'ın Beşiktaş ile 10 milyon euroluk bedel karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

ÖVGÜLERİN SEBEBİ BUYMUŞ

İddiaya göre; Manchester United'ın son Chelsea mağlubiyetinden sonra Portekizli menajer Mourinho'nun Fellaini'ye maç sonu övgüler yağdırdığı bu sözlerin ise Belçikalı orta sahanın takımdan ayrılacak olması sebebiyle söylendiği yazıldı.

Bu sezon toplamda 9 maçta forma giyen ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor.