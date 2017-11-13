Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik

39. Vodafone İstanbul Maratonu, dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu bir defa daha ispatladı. Farklı milletlerden, farklı ırklardan 10 binlerce kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yürek olarak Asya’dan Avrupa’ya geçti. 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde tek yürek olan millet, bu defa maratonda tek yürek olarak köprüde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Kamerun’dan, Çin’den, Fas’tan, Filistin’den ve birçok ülkeden gelen katılımcılar, dünyanın en güzel şehrinin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yaya olarak geçmenin ayrıcalığını yaşadı. Birçok sivil toplum örgütü, seslerini duyurmak için yaptırdığı pankartlarla maratona katılırken, okulların bando takımları, şirket çalışanlarının kurduğu koşu takımları, ailesiyle birlikte hafta sonunu keyifli geçirmek isteyenler ve birçok kişi, sabahın erken saatlerinde start noktasına akın etti.



Çocuklar için koştular

Bu sene “Çocuklar için Koş” temasıyla 39’ncusu düzenlenen maratonda, tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren sporculara Sultan Ahmet Meydanı’nda kurulan platformda ödülleri verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Mevlût Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da hazır bulundu ve dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

İŞTE BİRİNCİLER

Genel klasman kadınlar: Ruth Chepngetich (2.22.36-Kenya). Genel klasman erkekler: Abraham Kiprotich (2.11.22-Fransa). Genel klasman tekerlekli sandalye kadınlar: Hamide Kurt (2.12.31). Genel klasman tekerlekli sandalye erkekler: Ömer Cantay (2.12.4).

ENGEL TANIMADILAR

39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda ilk startı alan engelli koşucular, performanslarıyla dikkat çekti. Arabalarıyla yarışan engelli yarışmacıların özellikle köprü çıkışındaki rampadan geçişleri alkış aldı.

Çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temalı 39. Vodafone İstanbul Maratonu’na eşi ve çocuğuyla birlikte katıldı. Bakan Kaya “Çocuklar gülerse dünya güler, bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün kurum çocuklarımızla birlikte yürüyoruz. İstiyoruz ki her çocuğun geleceğe güvenle baktığı bir dünya olsun” dedi.

Savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli, Iraklı çocuklar için de çalıştıklarını belirten Bakan Kaya “Onların da eğitim hayatı için imkânlarımızı seferber ettik” dedi. Myanmar’da zulümden kaçan kadın ve çocuklara Türkiye’nin el uzattığını da hatırlatan Kaya “Somali’de Arakan’da olduğu gibi dünya mazlumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.