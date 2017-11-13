Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu, Millî Takım'ın tek çaresinin Şenol Güneş olduğunu söyledi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Şuanda federasyonun yapacağı bir şey var. Çok net, kesin çözüm. Çok net ama. Şenol Güneş'e diyecekler ki 'Kardeşim, 1 sene izin alacaksın, federasyonda verecek. Gelecek maça kadar burayı organize edeceksin.'. Net bak net. Beşiktaş'tan izin alacaksın. Millî Takım'da bir şey yok. Hiç olmazsa gidişi gelişi federasyona bir şey yapar. Şuanda Şenol'dan başka çare yok. Çok net söylüyorum. Türkiye'de buna Şenol Güneş'ten başka çare yok. "